Марин Ле Пен считает, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными
ПАРИЖ, 10 июл — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что оценила принятые Евросоюзом санкции против России.
"Санкции (против РФ — ред.) оказались совершенно неэффективными… Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", — сказала она.
Ле Пен отметила, что именно антироссийские санкции стали первопричиной растущей во Франции инфляции.
Инфляция в стране достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. По данным Национального института статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги в стране составит 5,8%.
Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ее действий на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также указал, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://1prime.ru/state_regulation/20220710/837441458.html