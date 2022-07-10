ПАРИЖ, 10 июл — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что оценила принятые Евросоюзом санкции против России. Во Франции заморозят потребительские цены на газ до конца года

"Санкции (против РФ — ред.) оказались совершенно неэффективными… Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", — сказала она.

Ле Пен отметила, что именно антироссийские санкции стали первопричиной растущей во Франции инфляции.

Инфляция в стране достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. По данным Национального института статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги в стране составит 5,8%.

Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ее действий на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также указал, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.