МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газета Times сообщила, что Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска, который позволит добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. На Украине оценили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Ссылаясь на собственное расследование издание утверждает, что стоимость этих объектов достигает 100 миллионов фунтов стерлингов.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Владимир Путин отмечал, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ. По его словам, только за Украину было выплачено 16 миллиардов долларов.