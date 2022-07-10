МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газета Times сообщила, что Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска, который позволит добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России.

Nord Stream Северный поток 1

На Украине оценили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Ссылаясь на собственное расследование издание утверждает, что стоимость этих объектов достигает 100 миллионов фунтов стерлингов.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Владимир Путин отмечал, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ. По его словам, только за Украину было выплачено 16 миллиардов долларов.