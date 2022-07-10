МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией. СМИ: Британия на грани дефицита молочных продуктов

Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы.

Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства.

"Вряд ли там будет что-то экстраординарное", — сообщил второй собеседник.