МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Белоруссия в условиях санкционного противостояния с Западом способна заместить импортные продукты собственными, но торговле и общепиту нужно быстрее переходить на отечественное, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов. СМИ: Британия на грани дефицита молочных продуктов

Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. В начале февраля власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. В конце июня Белоруссия продлила действие продовольственного эмбарго до конца года.

"В целом Республика Беларусь давно обеспечила собственную продовольственную безопасность. И сегодня мы являемся крупнейшими экспортерами продовольственной продукции. То, что некоторые товары импортного производства исчезли с полок магазинов, мы никакого страха в этом не видим. Беларусь способна сама все это заместить, и уже заместила. Сыр с голубой плесенью, пармезан, твердые сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью – сегодня это все на полке магазина присутствует. Никакой товар не попадает в список (ответных санкций Белоруссии – ред.), (если) чего-то там у нас нет", — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что "разрывов не было, рестораторы не жалуются". "Но я жалуюсь на рестораторов, я жалуюсь на торговлю. Надо немножко быстрее переходить с импортного товара на нашу, отечественную продукцию", — сказал Богданов.

Он также рассказал, что власти республики разработали программу по стабилизации цен. "В программе сосредоточены меры экономического характера срочного воздействия. То есть (те), которые уже в текущем году повлияют на стабилизацию цен, на сдерживание, замедление инфляционных процессов в республике", — сказал глава министерства.

По его словам, в первом блоке мер заложены "те точки роста, где мы сами обеспечим себя продовольствием, продуктами питания, другими товарами, которые необходимо развивать, увеличивая производство, расширяя ассортимент и при этом максимально снижая, где это возможно, использование импортного сырья, комплектующих и материалов". "Второй блок – меры… экономического характера воздействия на инфляционные процессы. То есть корректировка производителями программ по снижению затрат, это очень важно", — продолжил Богданов. В Эстонии заявили о необходимости режима ЧС из-за возможного дефицита газа

По его словам, следующий блок мер касается совершенствования и методологии ценообразования и контрольной деятельности. "Здесь мы планируем между собой, контролирующие органы, усилить взаимодействие, чтобы более эффективно выявлять ценовые картельные сговоры", — добавил министр.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.