ЦЮРИХ, 10 июл — ПРАЙМ. Реакция швейцарских властей на российскую специальную операцию на Украине была умеренной, но сейчас РФ, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag. СМИ: Британия на грани дефицита молочных продуктов

Отвечая на ремарку журналиста о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна.

"Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся", — отметил он.

Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции.

"По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию", — сказал швейцарский президент.