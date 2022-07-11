МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США на уровне "ААА", улучшив при этом прогноз по нему до стабильного с негативного, следует из релиза агентства. В Германии считают рецессию в экономике США неизбежной

"Пересмотр прогноза до стабильного отражает улучшение краткосрочной динамики государственного долга, обусловленное уверенным восстановлением экономики после пандемии и высокими доходами государства, которые, по прогнозам Fitch, вырастут на 19%", — говорится в сообщении.

Рейтинг США поддерживается структурными преимуществами, включающими размер экономики, высокий доход на душу населения и динамичную деловую среду. Fitch ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года вырастет на 2,9%. Однако ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в совокупности с высокой инфляцией приведет к замедлению роста экономики страны. Поэтому в 2023 году агентство ожидает, что ВВП США вырастет на 1,5%, а в 2024 — на 1,3%.

Также прогнозируется, что средний уровень инфляции в следующем году составит 7,8%, в 2024 году — 3,7%. По итогам мая годовая инфляция в стране ускорилась до максимума с 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее.

Fitch ожидает, что ФРС США будет придерживаться более агрессивной монетарной политики после повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов по итогам июньского заседания. Таким образом, согласно прогнозам агентства, базовая ставка ФРС к концу 2023 года составит 3%, также ожидается дальнейшее ее повышение в первом квартале 2023 года.