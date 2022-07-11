РИМ, 11 июл — ПРАЙМ. Среди государств ЕС нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, в Европе наблюдается усталость из-за конфликта, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко. Times: Украина заявляет претензии на российскую недвижимость в Лондоне

"Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали… Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", — заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Накануне издание со ссылкой на источники в Киев и Брюсселе написало, что Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, выступая против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга.

"Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере 9 миллиардов евро, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия", — заявил Марченко.

"Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой", — сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия блокирует выделение пакета помощи Киеву. Министр считает, что в первые месяцы с начала российской спецоперации "Европа была единой", а "сейчас мы видим разные взгляды на то, как поддержать Украину".

По его словам, Украине необходимы 5 миллиардов евро помощи в месяц, в июле она еще ожидает больше четырех, но в этом процессе "зависит от европейской бюрократии". "Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы", — сказал Марченко.