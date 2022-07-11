МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Норвегии в июне выросли в годовом выражении на 6,3%, что стало самым высоким значением с 1988 года, следует из данных Статистического управления страны. Годовая инфляция ускорилась в Молдавии до 31,26% в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорения годовой инфляции до 5,9% с 5,7% в мае. Согласно данным агентства, показатель июня стал самым высоким с октября 1988 года, когда инфляция также составляла 6,3%.

В месячном выражении цены выросли на 0,9% после 0,2% месяцем ранее, аналитики прогнозировали рост на 0,6%.