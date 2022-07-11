МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений, партнерства и союзничества. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля. Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры по Калининграду

Отмечается, что стороны подтведили намерение последовательно укреплять российско-белорусские отношения партнерство и союзничество, а также продолжать тесные двустронние контакты.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область.