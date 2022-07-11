ЖЕНЕВА, 11 июл — ПРАЙМ. Население Земли вырастет до 8 миллиардов человек к ноябрю 2022 года, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Генсек ООН призвал вернуть на мировой рынок российские продукты

"Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются. В 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 года упали ниже 1 процента в год. По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году. К 2050 году число жителей Земли достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году — 10,4 миллиарда.

Организация полагает, что к 2050 году более половины прогнозируемого прироста населения мира будет сосредоточено всего в восьми странах, в их числе Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Прогнозируется также, что приблизительно к 2027 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну в мире.