МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдолг Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) к концу года может превысить 91 – 99%, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. В Киеве отметили неготовность ЕС дать Украине девять миллиардов евро

"До начала войны у нас рисовалась достаточно неплохая ситуация: в 2021 году дефицит был 3,6% от ВВП, в 2022 он должен был быть вообще 3%. Госдолг к ВВП должен был оставаться менее 50%. Но началась война и парламент уже много раз пересматривал бюджет в сторону увеличения расходов и заимствований", — написал Железняк в Telegram-канале.

По его словам, плановые государственные заимствования увеличены в 2,1 раза, а предельный объем дефицита государственного бюджета — в 4,4 раза.

"В этом году наш долг к ВВП (который прогнозируемо упадет на 30-35%) будет скорее больше 91-99%", — отметил Железняк.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.