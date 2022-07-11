МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля получило в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 41 миллион долларов. Об этом заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины. Швейцария заморозила российские активы почти на семь миллиардов долларов

Ведомство сообщило в Telegram-канале о передаче АРМА имущества более чем на 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов США).

Отмечается, что были переданы в том числе российские активы "Татнефти", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ООО "Аэрок" и другие. "В частности, в АРМА передано 206 объектов недвижимого имущества, 11 морских судов, 110 единиц транспортных средств, 24 единицы спецтехники.