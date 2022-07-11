МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник решение "зернового вопроса" и ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. Турция рассчитывает провести встречу по "зерновому вопросу" в ближайшие дни

Отмечается, что они обсуждали "создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Эрдоган также заявил, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Канцелярия процитировала слова Эрдогана, что ситуация должна разрешиться "прочным и справедливым миром путем переговоров.

Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море".

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна наметились определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.