МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган обсудили наращивание торговли и использование нацвалют

Отмечается, что во время разговора лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", — сказано в сообщении.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна наметились определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.