ООН, 11 июл — ПРАЙМ. Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Путин и Эрдоган обсудили "зерновой вопрос"

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины.

"Дискуссии продолжаются на высочайших уровнях — некоторые из них между генсеком ООН, некоторые — между ключевыми лидерами", — сказал Хак, не разъяснив при этом, кто именно разговаривал на высшем уровне.

"Генсек общался с рядом представителей", — добавил он.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна на мировые рынки.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.