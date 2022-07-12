МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Военно-морские силы Украины утверждают, что первые восемь иностранных судов прибыли в украинские речные порты на Дунае для загрузки зерном, сообщает интернет-издание "Страна.ua". Канцлер Австрии: если инфляцию в ЕС не остановить, остается только алкоголь

"В украинские речные порты Дуная прибыли первые восемь иностранных судов для загрузки зерном, их безопасность обеспечивают военно-морские силы Украины", — приводит издание слова из сообщения ВМС Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда безо всяких проблем.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в понедельник заявил, что дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях".