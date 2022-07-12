МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин планирует максимально переводить внешние расчеты на рубли, однако не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учета операций в национальной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин поддерживает идею о продаже газа за рубли

"Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Силуанов подчеркнул, что Минфин видит риски от скопления активов в валюте недружественных стран в результате большого объема экспорта и принимает меры для того, чтобы их минимизировать.

"Прежде всего планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту, и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен", — заключил министр.