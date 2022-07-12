МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин допустил бартер во внешней торговле компаний

"Я не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 миллиардов доходов", — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин видит и беспокойство российских экспортеров, которые зависят от экспортной выручки, а она в рублях сокращается.

"В обычные периоды у нас развилась бы "голландская болезнь" – импорт в страну однозначно взлетел бы при таком курсе. Национальные производители столкнулись бы с наплывом дешевых (в рублях) импортных товаров, что привело бы к сокращению собственного производства и сокращению рабочих мест", — отметил министр.

Однако сейчас ввоз импорта в Россию ограничен. "Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", — подчеркнул глава Минфина.

Он также отметил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, которые были предусмотрены бюджетным правилом, сейчас невозможны, и в обозримом будущем картина не изменится.

"Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро", — сказал Силуанов, отказавшись назвать конкретные валюты.