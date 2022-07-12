МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Западные страны наказали себя сами, вызвав санкциями высокие цены на сырьевые товары, рынки сбалансируются только после отмены введённых ограничений, уверен министр финансов России Антон Силуанов. Минфин рассказал, во сколько обходится изменение курса доллара

"Столь высокие цены на сырьевые товары вызваны ограничениями, которые ввели западные страны. Они хотели наказать Россию, но наказали себя", — сказал глава Минфина РФ в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что для России эта ситуация складывается даже позитивно: из-за высоких цен на энергоносители она получает дополнительные доходы от экспорта ресурсов. Даже при тех дисконтах, которые есть на российскую нефть марки Urals относительно нефти марки Brent, по его словам, бюджет РФ получает неплохие нефтегазовые доходы.

"Но для остального мира ситуация, скорее, мрачная", — добавил министр.

"Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял. Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", — объяснил он.

Силуанов уверен, что рынки сбалансируются, если ограничения будут сняты. "Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, т. е. всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции", — сказал он.