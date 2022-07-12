МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Структура торговли между Россией и Мексикой по предварительным данным не претерпела существенных изменений в первом полугодии, а ее объем продолжает расти, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. СМИ оценили попытки Байдена сбить цены на бензин в США

"Центральный банк Мексики недавно на основе данных местной таможни сообщил, что за 4 месяца этого года мексиканский импорт из России вырос на треть относительно аналогичного периода 2021 года. С учетом тенденции прошлого года я полагаю, что цифры ЦБ Мексики соответствуют действительности", — сказал глава российской дипмиссии.

По предварительным оценкам, существенных изменений в структуре товарооборота с Мексикой к середине 2022 не произошло, добавил Коронелли.

"С прошлого года в структуру товарооборота добавились вакцины, которых раньше не было. В нашем экспорте преобладали металлы и минеральные удобрения различных видов, в мексиканском — автозапчасти, автомобили и мобильные телефоны", — пояснил дипломат.

Товарооборот между Россией и Мексикой в 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил рекордные 4,8 миллиарда долларов США с положительным сальдо, превышающим миллиард долларов.