МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии планирует взаимодействовать с государствами в рамках "большой двадцатки", которые в настоящее время занимают нейтральную позицию по России в свете событий на Украине, с тем, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. "Контур.Фокус" опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний в 2021 году

"Для расширения эффективности санкций (против России – ред.) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами "большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "большой двадцатки" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении РФ ввести санкционные меры – ред.)", — отметил министр.

К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в свете ситуации на Украине. Последний из них был объявлен 5 июля. Он включает 57 физических лиц из России, в том числе вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой. Среди российских компаний, которым будет запрещен экспорт из Японии в рамках нового санкционного пакета – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.