МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Практически все направления сферы торговли и услуг столицы показали рост по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. ОСН: Вассерман оценил возможности рубля

На сайте сообщается, что оборот предприятий торговли и услуг столицы с января по июнь этого года составил 8,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 24,8% больше.

"Наибольший прирост оборота предприятий торговли и услуг к тем же месяцам прошлого года был зафиксирован в январе, 42 процента, и феврале, 44 процента. Наименьший — в апреле и мае, пять и шесть процентов соответственно. Максимальный объем продаж в этом периоде был в марте — 1,6 триллиона рублей, а уже в апреле пик потребительского ажиотажа спал и показатели вернулись к значениям января, чуть превысив 1,3 триллиона рублей", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также добавил, что большинство направлений сферы торговли и услуг города показали рост по сравнению с первым полугодием прошлого года.

"Наиболее быстрыми темпами росли обороты непродовольственной торговли: за первые шесть месяцев 2022 года они увеличились 61,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,7 триллиона рублей. Предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8 процента, до 676,4 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

По словам руководителя департамента, обороты в заведениях общественного питания выросли на 39,5%, в гостиницах и турагентствах — на 35,8%, в организациях культуры, досуга и спорта — на 27,1%.