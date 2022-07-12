МОСКВА, 12 июля — ПРАЙМ. Последние данные по инфляции "оказались не такими обнадеживающими, как мне хотелось бы", сказал в понедельник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, отметив, что отсутствие улучшений в показателях месячной инфляции укрепляет аргументы в пользу еще одного повышения ставки по федеральным фондам на 0,75 процентного пункта на июльском заседании ФРС. Об этом сообщило агентство Рейтер. Министр торговли США не увидела оснований для "серьезной рецессии" в стране

"Данные, поступающие последние несколько месяцев, действительно указывают на необходимость более быстрого приближения к нейтральной ставке", — сказал Бостик журналистам, добавив, что текущая ставка по федеральным фондам, установленная в диапазоне от 1,5% до 1,75%, по его мнению, по-прежнему стимулирует экономическую активность.

После очередного повышения ставки "необходимо будет посмотреть, как развивается экономика", отметил Бостик. "Не хочу оценивать вероятность того, что мы будем делать через два, три или четыре заседания", — сказал он.

В конце мая Бостик говорил, что хотел бы избежать "безрассудства" в повышении процентных ставок и является сторонником их повышения шагом в половину процентного пункта. Тогда такой темп поддерживали многие из руководителей ФРС.

Когда данные за май показали резкий скачок инфляции, разрушив надежды на то, что она уже достигла своего пика, Бостик поддержал более значительное повышение процентной ставки (на три четверти процентного пункта) на заседании в июне, и сейчас поддерживает такое же повышение на заседании 27-28 июля.

Бостик выразил уверенность в том, что экономика США достаточно сильна, чтобы пережить еще одно большое повышение ставки, отметив, что рост рабочих мест был сильным, хотя более высокие процентные ставки и начали замедлять рост в некоторых секторах экономики, таких как жилищное строительство.

Нынешняя ситуация не похожа на рецессию, сказал он.

Действия же ФРС после июльского заседания будут определяться динамикой экономики.

"Если спрос будет снижаться гораздо быстрее, чем мы ожидали, или если предложение восстановится, я буду вполне комфортно себя чувствовать, если мы сбавим темп" повышения ставки, добавил Бостик.

Ожидаемый в среду отчет по инфляции, вероятно, покажет, что потребительские цены в июне вновь выросли на более 8% по сравнению с предыдущим годом, однако "мне хотелось бы увидеть… признаки замедления темпа месячной инфляции", отметил он.