МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 38,3 пункта с минус 28 пунктов в июне, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: Германия заблокирует пакет помощи Украине на девять миллиардов евро

Соответствующие данные Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует во вторник, 12 июля, в 12.00 мск.