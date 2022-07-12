2022-07-12T08:03:31+03:00
2022-07-12T08:03:31+03:00
2022-07-12T08:03:31+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837455224.html
Аналитики ждут снижения доверия инвесторов к экономике Германии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 38,3 пункта с минус 28 пунктов в июне, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Соответствующие... ПРАЙМ, 12.07.2022
экономика, новости, германия, экономика германии, доверие инвесторов
https://1prime.ru/images/83305/18/833051845.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83305/18/833051845.jpg
https://1prime.ru/images/83305/18/833051844.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83305/18/833051844.jpg
https://1prime.ru/images/83305/18/833051838.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83305/18/833051838.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220710/837441744.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 38,3 пункта с минус 28 пунктов в июне, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует во вторник, 12 июля, в 12.00 мск.