ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Большая часть стран мира в 2023 году столкнется с серьезными экономическими трудностями, которые выльются в рецессию продолжительностью в несколько лет, выразил мнение в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Министр торговли США не увидела оснований для "серьезной рецессии" в стране

"Мы столкнемся с очень серьезными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо", — заявил агентству Роджерс.

При этом он отметил, что данный кризис "может продлиться два, три или даже четыре года".

С аналогичным пессимизмом инвестор оценивает ситуацию и в экономике свой страны. Роджерс полагает, что, в случае с США, рецессия "либо уже началась, либо вскоре начнется". Между тем, глава американского минторга Джина Раймондо в своем воскресном интервью телеканалу ABC категорично заявила, что не видит оснований для подобных оценок.

"Все мы видим, что дела обстоят не так хорошо, как год назад. Процессы начинают замедляться, а произошло это или нет, случится ли в августе или сентябре – не имеет большого значения. Мы находимся на том этапе, когда либо уже вступили в рецессию, либо готовимся вступить в нее в скором времени", — указал известный инвестор.

По мнению Роджерса, рецессии в американской экономике избежать не получится в том числе и из-за "ошеломляющего государственного долга".

"Если мы прекратим печатать деньги, занимать и тратить их, то экономика пойдет на спад, поскольку сейчас она базируется на большом объеме займов и печати денег. В конце концов нам придется остановиться, рынок рано или поздно заставит нас сделать это. Так что единственный выход – это признать ошибку, принять боль, пережить рецессию и начать все сначала. Я не знаю никакого волшебного способа справиться с данной проблемой", — указал собеседник агентства.

Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад он начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.