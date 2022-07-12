МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за первое полугодие 2022 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,488 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства. Рынок золота на Московской бирже в первом полугодии снизился на 63%

"За 6 месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3,488 триллиона рублей. Достигнутый фискальный результат на 16,3% превысил прогнозное задание. Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 488,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Годом ранее ФТС России сообщала, что объем перечислений в бюджет в первом полугодии составил 2,961 триллиона рублей.