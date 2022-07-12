МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщил, что правительство России одобрило финансирование создания многоспутниковой группировки "Сфера" в объеме 95 миллиардов рублей из требуемых 180 миллиардов. Белорусские специалисты присоединятся к стройке на космодроме "Восточный"

Отмечается, что решение о выделении средств для проекта было принято 6 апреля.

"Сфера" предполагает ыведение на орбиту группаровку, состоящую из 162 космических аппаратов. Первый спутник будет запущен в октябре 2022 года, подчеркнули в "Роскосмосе".