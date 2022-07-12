ТОКИО, 12 июл — ПРАЙМ. Во вторник в Токио состоялись переговоры министра финансов Японии Сюнъити Судзуки и его американской коллеги Джанет Йеллен. Они обсудили тему введенных против России санкций, волатильность курсов национальных валют, вопросы вокруг здравоохранения, изменения климата, инфраструктуры и международного налогообложения. Япония будет побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Согласно совместному заявлению по итогам встречи, стороны подтвердили намерение к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и подчеркнули важность тех ролей, которые обе страны играют в процессе урегулирования мировых вызовов. Также они подтвердили решительное намерение работать над проблемами, с которыми столкнулись международные и местные экономики, в частности, рост цен на продовольствие, энергетику и товары народного потребления. Они отметили, что эти тенденции "осложняются" российской спецоперацией на Украине.

Министры заявили о намерении "предоставить адресную поддержку и выстроить более устойчивые цепочки поставок при тесном взаимодействии со странами-единомышленниками и международными организациями".

В документе подчеркивается, что негативные экономические последствия от проведения Россией спецоперации "повысили волатильность курсов валют, что может неблагоприятно влиять на экономическую и финансовую стабильность".

Кроме того, стороны заявили о своей приверженности "поддержке Украины для ее восстановления" согласно плану, "разработанному при поддержке международных финансовых институтов" и подтвердили намерение по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Также они приветствовали формирование фонда при Всемирном банке, подчеркнули важность прозрачного финансирования в инфраструктурные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.