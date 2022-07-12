МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 4 по 10 июля сократились на 0,7% и 0,9% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир" оценил расходы россиян на товары повседневного спроса за май

Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян выросли на 3,5%, а средняя стоимость одной покупки почти не изменилась (-0,2%) и составила 660 рублей.

"В период с 4 по 10 июля средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,7%. Индекс недельных расходов составил 5 268 рублей", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы сократились до 8,3%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 654 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.