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2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837459144.html

Доверие инвесторов к экономике Германии упало в июле хуже прогноза

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, следует из доклада Центра исследований... ПРАЙМ, 12.07.2022

экономика, новости, германия, доверие инвесторов

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60