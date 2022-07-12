2022-07-12T12:13:00+03:00
2022-07-12T12:14:05+03:00
2022-07-12T12:13:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837459144.html
Доверие инвесторов к экономике Германии упало в июле хуже прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, следует из доклада Центра исследований... ПРАЙМ, 12.07.2022
экономика, новости, германия, доверие инвесторов
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 38,3 пункта.