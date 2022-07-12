 

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 38,3 пункта.

 