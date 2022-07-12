МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российские власти строго следят за выполнением обязательств перед работниками со стороны компаний, которые решили прекратить бизнес в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали обнаружение первого случая оспы обезьян в России

"Что касается работы с теми компаниями, которые уходят — уходят резко, уходят плавно и так далее — то естественно осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками", — ответил Песков на вопрос о том, есть ли консенсус у властей по поводу принятия закона о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят или объявляют об уходе с российского рынка.

Пресс-секретарь отметил, что работа по данному вопросу налажена, правительство "весьма плотно держит под контролем" выполнение обязательств компаний.

На вопрос о том, почему работа с соответствующим законом о внешнем управлении для таких компаний пока остановилась на первом чтении, Песков ответил, что это стоит спрашивать у Госдумы.

"Законопроект проходил там, и работа ведется там", — добавил он.