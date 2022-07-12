МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Оборот Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по всем секциям достиг в первом полугодии 2022 года 676,885 миллиарда рублей, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает биржа. ФТС увеличила перечисления в бюджет России в первом полугодии

"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы за I полугодие 2022 года. Оборот СПбМТСБ по всем секциям достиг в I полугодии 2022 года 676,885 миллиарда рублей, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении.

Объем торгов в секции "Нефтепродукты" составил 13,41 миллиона тонн, увеличившись на 11,2% по сравнению с показателем прошлого года, при этом оборот вырос до 648,505 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем за первый квартал прошлого года.

В январе-июне доля реализации нефтепродуктов на бирже (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) от объема их поставок на внутренний рынок составила 24,8%. В июне соответствующий показатель был равен 24,6%.

Также в первом полугодии увеличились продажи бензина "Регуляр-92" до 3,042 миллиона тонн, что на 5,6% больше аналогичного показателя прошлого года, реализация бензина "Премиум-95" выросла на 4,9%, до 1,66 миллиона тонн. Объем реализации дизтоплива увеличился на 30,5%, до 6,263 миллиона тонн, продажи авиационного керосина составили 523 тысячи тонн (на 48,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 910 тысяч тонн, рост на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в секции "газ природный" реализовано 1,746 миллиарда кубометров данного энергоносителя (на 48,9% меньше соответствующего показателя прошлого года). Продукция нефтехимии была реализована на Бирже в объеме 134 тысячи тонн, что на 12,4% меньше аналогичного показателя прошлого года.