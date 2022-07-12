ВАРШАВА, 12 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Польши ухудшил прогноз по инфляции в 2022 году до 14,2% с майских 10,8% на фоне прекращения поставок из России энергоносителей и удобрений, сообщил регулятор. Евро сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года

В 2023 году нацбанк теперь ожидает замедления инфляции до 12,3%, а в 2024 году – до 4,1%. В мае регулятор прогнозировал инфляцию в 2022 году на уровне 10,8%, в 2023 году — 9%, а в 2024 году – 4,2%.

По оценке нацбанка, пик годовой инфляции ожидается в первом квартале 2023 года — 18,8%.

Инфляция в Польше в июне в годовом выражении, по данным Главного статистического управления республики, ускорилась до 15,6% с 13,9% в мае, достигнув рекорда за 25 лет.

Нацбанк отмечает, что ухудшение прогнозных показателей вызвано прекращением поставок из России природного газа и каменного угля, а также роста себестоимости сельхозпродукции из-за более высоких цен на комбикорм и удобрения после прекращения их поставок из России и Белоруссии.