МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Медведев рассказал о лучшей защите от "протухающего" евро

"В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил ухудшение состояния экономики Европы, а также ослабление евро.