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2022
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Медведев допустил создание в будущем резервной валюты БРИКС
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. "В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран... ПРАЙМ, 12.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС.
"В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также отметил ухудшение состояния экономики Европы, а также ослабление евро.