МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал, сделать отрасли мощными, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по направлению "Промышленность". Мишустин призвал проработать дополнительные инструменты помощи россиянам

Он отметил, что от успешности этих шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономической суверенитет.

"Промышленность — это локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность", — заявил Мишустин.

Премьер предложил участникам сессии предметно поговорить о том, что еще необходимо сделать для бесперебойной работы российского промышленного сектора. "И особое внимание хочу попросить вас обратить на вопросы доступности критических технологий, материалов, комплектующих — это основа нашего экономического и технологического суверенитета", — заявил он.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

По мнению Мишустина, российские власти должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов.

Он напомнил, что введенные в отношении России санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно.

Премьер добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров.

"Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", — подчеркнул премьер.

Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.