МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача укрепить индустриальный потенциал, сделать отрасли мощными, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по направлению "Промышленность".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин призвал проработать дополнительные инструменты помощи россиянам

Он отметил, что от успешности этих шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономической суверенитет.

"Промышленность — это локомотив экономики, ее ключевое звено. Страны, которые смогли успешно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление, всегда опирались на свою собственную промышленность", — заявил Мишустин.

Премьер предложил участникам сессии предметно поговорить о том, что еще необходимо сделать для бесперебойной работы российского промышленного сектора. "И особое внимание хочу попросить вас обратить на вопросы доступности критических технологий, материалов, комплектующих — это основа нашего экономического и технологического суверенитета", — заявил он.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

По мнению Мишустина, российские власти должны внимательно следить за динамикой в промышленности, чтобы при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и запуск новых проектов.

Он напомнил, что введенные в отношении России санкции Запада нарушили сложившуюся многими годами промышленную кооперацию, разорвали логистические и производственные цепочки. При этом, по его словам, ситуация в отраслях складывается неравномерно.

Премьер добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров.

"Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", — подчеркнул премьер.

Мишустин также обратил внимание, что необходимо более активно применять механизм государственно-частного партнерства.