МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Кризис в российской экономике после введения западных санкций развивается по более "пологой" траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом в настоящее время уже видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Мишустин рассказал, от чего будет зависеть экономической суверенитет России

"Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны… Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", — сказал он в своем видеоблоге по актуальным вопросам ДКП.

Тремасов напомнил, что, по данным Росстата, спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4%. "Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны", — добавил директор департамента ЦБ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.

Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем прогнозировал Банк России, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.