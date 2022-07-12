МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 42,2%, в июне — на 11,8%, говорится в материалах ЦБ. Медведев призвал хранить сбережения в рублях

Реальный курс рубля к доллару в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем, к евро — на 10,7%.

Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 13,1%, к евро — на 12,3%.