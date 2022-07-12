Реальный эффективный курс рубля вырос на 42,2% за полгода
По данным Центробанка, эффективный курс рубля в январе-июне увеличился на 42,2%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 42,2%, в июне — на 11,8%, говорится в материалах ЦБ.
Реальный курс рубля к доллару в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем, к евро — на 10,7%.
Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 13,1%, к евро — на 12,3%.