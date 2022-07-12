БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Молодые люди в возрасте до 30 лет чаще других возрастных категорий теряют работу и сталкиваются с проблемами трудоустройства в ЕС во время экономического кризиса, говорится в обнародованном во вторник докладе Еврокомиссии о занятости и социальном развитии ЕС за 2022 год. Газовая компания предложила немцам быстрее мыться и надевать два свитера

"Отчет показывает, что молодежь оказалась в числе тех, кто больше всего пострадал от потери работы во время экономического кризиса, вызванного COVID-19, для молодежи и восстановление после кризиса происходило медленнее, в сравнении с другими возрастными группами", — указывается в документе.

В ЕК отмечают, что доклад должен помочь разработать меры в области занятости, чтобы улучшить положение молодежи на рынке труда в условиях ухудшающейся экономической ситуации на фоне украинского кризиса. Меры должны также включать и поддержку молодых украинцев, зарегистрировавшихся в качестве беженцев в странах Евросоюза.

Среди причин уязвимости молодежи в докладе Еврокомиссии называется высокий процент работы по краткосрочным контрактам (порядка 46%) и трудности при поиске первой работы после окончания обучения.

При этом у имеющих высшее образование молодых людей шанс найти работу все же выше, чем у имеющих среднее образование.

В ЕК также отметили неравенство между молодыми мужчинами и женщинами в уровне зарплат: девушки в начале профессиональной карьеры сегодня зарабатывают на 7,2% меньше сверстников мужского пола.

Еврокомиссия объявила 2022 год Европейским годом молодежи.