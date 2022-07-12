МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом 1,373 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. Путин ввел новую должность в правительстве

Объем поступивших доходов за январь-июнь составил 14,016 триллиона рублей, или 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 6,375 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 7,640 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены на 12,642 триллиона рублей, что составляет 53,4% к утвержденному общему объему расходов на текущий год или 48,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за шесть месяцев 9,826 триллиона рублей, или 58,5% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 3,488 триллиона рублей, или 56% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 701,701 миллиарда рублей, или 34,9% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.