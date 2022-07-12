МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Интерес к продукции российского агропромышленного комплекса был высоким всегда, а в текущих условиях мировой продовольственной инфляции увеличился в разы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Генсек ООН оценил работу по проблеме экспорта зерна

Во вторник глава правительства провел стратегическую сессию по направлению "Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)".

"Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 миллиардов долларов, а сейчас с учетом растущей мировой продовольственной инфляции спрос увеличился в разы", — сказал Мишустин.

Он отметил, что власти РФ понимают, как важно сохранить для производителей возможность зарабатывать на мировых рынках, "но необходимо учитывать сложившуюся конъюнктуру".

"Не случайно президент обращал внимание на выполнение всех обязательств перед традиционными постоянными партнерами. Здесь многое зависит от того, насколько быстро будут развиваться базовые финансовые и страховые инструменты, среди них — наращивание доли расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях, и в первую очередь с дружественными нам странами", — пояснил Мишустин.

Он напомнил, что не так давно в России появился первый отечественный товарный индекс на пшеницу. Он рассчитывается ежедневно по итогам торгов и является важным ориентиром для повышения прозрачности рынка зерна и снижения рисков. По словам Мишустина, развитие ликвидного биржевого рынка агропродукции позволит увеличить объемы торговли пшеницей и подсолнечным маслом на бирже и довести их до 10% к 2023 году (причем за рубли).

Банк России 6 июля одобрил первый российский товарный индекс: пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу, который рассчитывает Национальная товарная биржа. Индекс отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск.

ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ

России необходимо развивать собственное производство в АПК, от племенного материала до оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и первые результаты такой работы можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по семенам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одна важная задача — это максимальное развитие собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Причем первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами", — сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по направлению "Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)".

Среди других ключевых задач, которые стоят перед отраслью, — обеспечение внутреннего российского рынка базовыми продуктами питания. "Такую работу мы ведем в том числе в рамках выполнения Доктрины продовольственной безопасности. Причем по некоторым группам товаров она реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей; это, в первую очередь, зерно, сахар, растительное масло, мясо, рыба, есть продвижение по целому ряду других позиций", — подчеркнул премьер.

Он добавил, что в настоящее время важно, чтобы, несмотря на санкции, от которых пострадали и сельхозпроизводители, набранные темпы не снижались.