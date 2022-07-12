БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Рабочая группа ЕС в пятницу, 15 июля, обсудит пути обеспечения замораживания активов попавших под санкции граждан и организаций РФ и Белоруссии во всех странах союза, сообщил еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам заседания в Праге глав минюстов стран Евросоюза. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

"Мы проведем в ближайшую пятницу заседание рабочей группы, посвященное заморозке активов. Я попросил страны ЕС предоставить нам больше информации о путях заморозки активов во всех странах ЕС, поскольку до настоящего момента мы имеем 13,8 миллиарда евро замороженных активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС, то есть надо расширять эту практику на все страны", — сказал он на пресс-конференции.

Перед началом заседаний в Праге Рейндерс сообщил, что не все страны союза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов. "Нам надо продолжать убеждать остальных последовать их примеру. Мы направили письма для получения дополнительной информации", — сказал европейский комиссар.

По его словам, Еврокомиссия призывает все страны активно включиться в этот процесс. "Я ожидаю, что в ближайшие недели этот процесс будет активизирован и в других государствах, но пока большую работу на этом направлении провели пять государств", — добавил Рейндерс.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.