МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что даст команду космонавтам о прекращении работы с Европейским манипулятором ERA, установленным на российском модуле "Наука" Международной космической станции.

"А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам (глава Европейского космического агентства Йозеф — ред.) Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Такое решение он принял на фоне прекращения Европейским космическим агентством сотрудничества по миссии ExoMars.

"О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?" — добавил Рогозин.

"Роскосмос", по его словам, предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".

Ранее из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.