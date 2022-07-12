МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Экономика США замедляется, так как потребители страдают от повышенной инфляции, тогда как обусловленный пандемией коронавируса высокий спрос на товары возвращается к более нормальным уровням, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Эксперты спрогнозировали дальнейшее падение евро

"Я определенно вижу признаки спада (экономической активности)", признаки которого "наиболее заметны среди домохозяйств с низким уровнем дохода" и в тех секторах экономики, где во время пандемии наблюдался резкий рост спроса, отметил представитель Федеральной резервной системы США.

Темпы найма остаются сильными, однако Баркин все еще пытается понять, обусловлено ли это фундаментальными экономическими факторами или же тем, что работодатели помнят наблюдавшиеся ранее проблемы с заполнением вакансий и по-прежнему стремятся активно нанимать сотрудников.

Текущее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС является одним из самых стремительных за всю историю и направлено на борьбу с инфляцией, которая достигла 40-летних максимумов. Баркин ожидает, что ожидаемый в среду отчет Министерства труда США укажет на очередное ускорение роста потребительских цен в июне.

ФРС со временем добьется замедления годовой инфляции до целевого уровня 2,0%, обозначенного центральным банком, но этот процесс может оказаться довольно долгим, заявил президент ФРС-Ричмонд. Текущие темпы роста цен превышают целевой уровень ФРС в три или в четыре раза в зависимости от используемого индикатора инфляции. Инвесторы опасаются покупать акции банков США из-за боязни рецессии

"Я ожидаю, что инфляция замедлится, однако это произойдет не сразу, не внезапно, и данный процесс не будет предсказуемым, — сообщил он. — По моему мнению, темпы роста цен будут постепенно возвращаться к 2,0% вместо немедленного падения к этой целевой отметке".

Повышение процентных ставок ФРС усилило опасения по поводу рецессии в экономике США. По итогам июньского заседания руководители центрального банка приняли решение повысить ставки на три четверти процентного пункта, а не на четверть, как обычно. Ожидается, что в ходе очередной встречи позднее в текущем месяце руководство ФРС осуществит еще одно столь же масштабное повышение ставок.

По мнению Баркина, США могут избежать рецессии, однако перспективы такого развития событий будут зависеть от того, насколько потребуется снизить спрос для восстановления контроля на инфляцией, а не от ситуации на рынке труда или динамики цен на сырьевые товары.