МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата Делавер. Турция, Россия, Украина и ООН обсудят зерновую проблему

"Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий", — говорится в документе.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.