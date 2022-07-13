МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Twitter подал в суд на Маска из-за не завершения сделки покупки компании

РАЗМИНИРУЙТЕ ПОРТЫ, ПОЛУЧИТЕ ЗЕРНО

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ, ГОТОВНОСТЬ ТОЖЕ

Путин и президент Турции Тайип Эрдоган 11 июля обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна на мировые рынки. Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины. В свою очередь, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в понедельник заявил, что дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях".

Глава МИД РФ Сергей Лавров выражал готовность России к переговорам по вывозу украинского зерна. При этом он подчеркивал, что Украина должна, если речь идет об ее зерне, разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля. Далее, по его словам, безопасность судов готовы обеспечивать Украина, Россия и Турция.