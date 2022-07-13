МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году до 2,3%
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%, следует из обнародованного во вторник доклада фонда.
Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.
"Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России на Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", — следует из доклада МВФ.