МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Известия" пишут, что средний чек россиян в магазинах беспошлинной торговли в июне 2022 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го по подсчетам аналитиков из МТС. По сравнению с февралем 2022 года рост составил более чем вдвое. Количество покупок выросло на 17%, сообщили "Известиям2 в компании. Эти расчеты основаны на данных МТС Банка о тратах клиентов, в том числе по картам «Мир» и UnionPay, а также аналитике Big Data, уточнили в банке. PRIMPRESS: в Сбере рассказали о дальнейшей судьбе рубля и доллара

Эксперты оператора отмечают, что в июне больше всего платежей (70%) было совершено в российских duty free. Среди иностранных магазинов беспошлинной торговли лидерство делят точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%). Около 3% покупок было сделано в еврозоне.

Тенденцию увеличения трат жителей России в duty free "Известиям" подтвердили в крупнейших банках.

Пассажиры покупают в duty free товары, ставшие менее доступными в РФ из-за санкций, добавил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это электроника, которую на данный момент выгоднее приобретать за рубежом, а также алкоголь, кондитерские изделия и другие бренды, которые закрыли свои магазины в России полностью или частично, сообщил он.

"Из-за закрытия прямого авиасообщения со странами ЕС и США пассажиропотоки сейчас перенаправлены на аэропорты ОАЭ и Турции, в которых работают очень крупные магазины duty free с огромным выбором товаров. Безусловно, это стимулирует покупки", — утверждает эксперт.