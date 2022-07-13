МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны. PRIMPRESS: в Сбере рассказали о дальнейшей судьбе рубля и доллара

"Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву", — говорится в сообщении.

По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.

"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — приводятся в сообщении слова осведомленного источника.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.