МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Казахстан и Европейский союз нацелены на углубление сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики. МИД заявил о возможном болезненном ответе на санкции Запада

По ее данным, во вторник замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко встретился с делегацией Евросоюза во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой. В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы укрепления взаимодействия, а также дальнейшее развитие межрегиональных связей в рамках стратегии ЕС по Центральной Азии.

"Стороны… подчеркнули актуальность углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Была подчеркнута значимость обеспечения энергетической и продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

По информации казахстанской стороны, Евросоюз традиционно занимает первое место среди торговых и инвестиционных партнеров республики. Товарооборот за январь-май этого года составил 16,5 миллиарда долларов, что на 55,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (10,6 миллиарда долларов). Прирост инвестиций из стран ЕС за первый квартал 2022 года составил 31,3%, в стране работают более четырех тысяч компаний с европейским участием.

"По итогам встречи собеседники договорились продолжать тесное взаимодействие для дальнейшего углубления стратегического партнерства как в двустороннем, так и в межрегиональном форматах", — указывается в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.