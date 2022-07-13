МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. МИД заявил о возможном болезненном ответе на санкции Запада

"Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — заявил Биричевский.

Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.